Mirassol apresenta goleiros Douglas e André Zuba para o Paulistão 2017

O Mirassol Futebol Clube apresentou os goleiros Douglas, 29 anos, ex-Ceará, e André Zuba, 30, que estava no Mogi Mirim, para a disputa do Paulistão 2017. Os dois reforços, que foram apresentados pelo presidente Edson Antonio Ermenegildo na sala de imprensa, assinaram contrato até o final do estadual. Com a chegada deles, já são 12 jogadores contratados para a temporada. Mais reforços devem chegar nos próximos dias.

“Optei em acertar com o Mirassol, pois sempre monta equipes muito competitivas e além disso o Paulistão é uma grande vitrine para nós jogadores”, disse Douglas, que é natural de São Paulo, mas aos 6 anos de idade mudou-se com a família para Fortaleza. “Comecei a jogar no Fortaleza em 2000, fiquei lá até 2010, depois joguei fiquei quatro anos no Vitória-BA e daí passei pelo Paysandu, Boa Esporte e neste último ano estive no Ceará”, acrescentou.

Já o mirassolense André Zuba começou nas categorias de base do Leão da Araraquarense e ainda novato se transferiu para o Palmeiras. Em 2006, foi emprestado ao América de Rio Preto, onde sagrou-se campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior e ganhou uma chance como titular do Rubro no Paulistão daquele ano. “O título da Copa São Paulo foi um divisor de águas na minha carreira, sendo que depois consegui vaga de titular do América no estadual e acabei ganhando o prêmio de atleta revelação daquele ano”, disse Zuba, que nesta temporada defendeu o Mogi Mirim no Brasileiro da Série C.

O Leão, do técnico Moisés Egert, já conta com o lateral direito Tony, ex-Bahia, o zagueiro Cleylton, os volantes Paulinho, ex-Paysandu, Maldonado e Paraíba, os armadores Xuxa, Cássio Ortega, Ícaro e Robinho, além do atacante Gustavo. A estreia do time mirassolense é contra o Red Bull Brasil no dia 5 de fevereiro, um domingo, em horário a ser definido pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

O Mirassol FC integra o Grupo D do Paulistão, ao lado de Santos, Grêmio Audax e Ponte Preta. O Grupo A tem: Corinthians, São Bernardo, Ituano e Botafogo, de Ribeirão Preto. A Chave B é formada por São Paulo, Red Bull Brasil, Linense e Ferroviária, enquanto que a C conta com Palmeiras, São Bento, Grêmio Novorizontino e Santo André.

Fonte e imagem: Vinicius de Paula/Agência Mirassol