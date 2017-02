Michael é o novo goleiro do Novorizontino

O Grêmio Novorizontino anunciou mais um reforço para o Campeonato Paulista 2017. Vindo do Atlético Mineiro, o goleiro Michael é o novo contratado do Tigre para a competição. O atleta já iniciou seus trabalhos com o restante do elenco e está à disposição do técnico Júnior Rocha.

A nova contratação do Novorizontino tem 21 anos e já passou pela base do São Paulo e do Atlético Mineiro. Em 2016, o goleiro foi emprestado à Caldense. Michael falou sobre a oportunidade de estar disputando o Paulistão. “Estou muito feliz por estar aqui. É uma vitrine por ser o melhor Estadual do país e então eu vejo como uma chance muito boa para o início da minha carreira”, falou.

Além disso, o novo reforço fala sobre a disputa na posição. “São goleiros de muita qualidade e tenho muito respeito por ambos, mas estou aqui, assim como eles, para brigar pelo meu espaço dentro do grupo”, finalizou.

O Executivo de Futebol, Marcelo Barbarotti, falou sobre a chegada do goleiro. “Com a lesão do Oliveira, precisávamos encontrar outro atleta para a posição e o Michael, apesar de jovem, tem muito potencial e chega para agregar ainda mais ao grupo”, afirmou.

O Presidente do Grêmio Novorizontino, Genilson da Rocha Santos, elogiou o novo contratado. “É um goleiro de muita qualidade e que tem um futuro enorme pela frente. Esperamos que ele aproveite a oportunidade de estar disputando um dos estaduais mais competitivos do país e que nos ajude na competição”, falou.

Foto: Jonatan Dutra/Grêmio Novorizontino