Melodias para todos os gostos em junho no Sesc Catanduva

O mês de junho chega no Sesc Catanduva com grande variedade de ritmos musicais. A programação de shows do mês passa pela música clássica, pelo choro, pela MPB e chega até a viola regional sertaneja. O mês começa com três grandes apresentações de música regional, típicas das festividades juninas, dentro do especial da Festa da Cultura Popular, com o tema “Entra na roda”.

Nos dias 9, 10, e 11, os comerciários terão acesso gratuito não somente ao shows musicais, mas à toda programação da festa, enquanto que o público em geral deverá comprar convites para participarem do evento, que varia de 3 a 6 reais, dependendo da categoria do interessado. Para os amantes da música regional, duplas como Cassiano & Diquinho, Leo Canhoto & Robertinho, e Carlos Torres & Ronaldo irão animar o palco do Sesc Catanduva nos três dias de festa.

O Quintas do Sesc traz um tributo ao cantor e compositor Djavan, famoso por suas letras ricas de metáforas e significados, sempre descritas com tantas cores e riquezas de detalhes, e pelo ritmo latino de suas canções, que misturam outras sonoridades internacionais, característica que torna sua música reconhecida em todo mundo.

No Sesc Catanduva, o músico catanduvense Robledo apresenta uma homenagem à carreira deste grande nome da MPB brasileira, tocando sucessos como Seduzir, Flor de Lis, Lilás, Açaí, Faltando um Pedaço, Oceano, Samurai, e tantos outros.

Uma boa oportunidade para quem estuda música, é a oficina musical Estudando Pixinguinha do sábado dia 1/7, que leva o choro de Pixinguinha como foco central de análise, no ano do centenário de sua obra mais famosa – “Carinhoso” – ministrada pelo músico Henrique Cazes.

Considerado o melhor solista de cavaquinho e um dos mais ativos músicos de choro da atualidade, Cazes tem paralelamente desenvolvido uma premiada carreira de produtor de discos, além de compor trilhas para cinema, teatro e televisão. Para essa oficina serão disponibilizadas 20 vagas e os músicos devem trazer seus próprios instrumentos. O mesmo Cazes, juntamente com o neto de Pixinguinha, o músico Marcelo Viana, se apresentam na sexta dia 30, com o show “Pixinguinha – As Cinco Estações”, uma viagem pela vida e obra do grande gênio da música brasileira; no show, os músicos contam, cantam e tocam Pixinguinha.

Na programação do Ponteio da Viola, o talento de Arnaldo Freitas com sua viola que abarca vários ritmos, encanta o público no domingo dia 25. Ele é considerado um dos principais violeiros da nova safra da música instrumental brasileira. Destaca-se por sua habilidade com a viola caipira, influenciado, principalmente por Tião Carreiro e pelos diferentes universos das cordas de Paco de Lucia e Andrés Segovia.

Em seus concertos com viola caipira Arnaldo Freitas traz um repertório composto por clássicos de Tião Carreiro, Bambico, Angelino de Oliveira, Mário Zan, Ernesto Nazareth, Dilermando Reis, dentre outros, sempre com arranjos ousados, marca registrada do violeiro, que executa também obras autorais, mostrando sua versatilidade e influências de outros ritmos e vertentes musicais, como o choro, o flamenco e a música de fronteira.

Outro ponto forte da proposta musical que o Sesc Catanduva oferece em junho, é a oficina de música clássica com o violinista Alessandro Borgomanero, que nos dias 20 e 21 participa do projeto Residências Sonoras, no qual o maestro Misael Salustiano ensina música aos interessados e ensaia sua orquestra todas terças e quartas. Borgomanero é dono de um currículo impecável. Romano, formou-se com o título de Mestre em 1992, na Universidade de Música Mozarteum, de Salzburg, na classe do violinista Ruggiero Ricci.

Continuou seus estudos com renomados violinistas como Boris Belkin, Salvatore Accardo e Rodolfo Bonucci. Apresentou-se como solista frente a várias orquestras tais como, Orquestra de Câmara de Budapeste, Salzburg Chamber Soloists, Philadelphia Virtuosi, London Mozart Players, Virtuosos de Salzburgo, Orquestra de Câmara de Berlim, Orquestra Sinfonietta Salzburg, Bachiana Filarmônica, Sinfônica de Vaasa (Finlândia), Sinfônica de Guayaquil, Sinfônica Nacional do Ecuador, Orquestra L´Armonica Temperanza di Roma, Camerata Filarmonica Siciliana, Tblisi State Chamber Orchestra (Georgia), e com a maioria das orquestras sinfônicas do Brasil. Vive em Goiânia desde 1999 onde é professor de violino na Universidade Federal de Goiás.

De 2003 a 2007 foi o regente titular da Orquestra de Câmara Goyazes, liderando a orquestra em mais de 90 concertos por vários estados brasileiros. Desde 2012 está à frente da Orquestra Filarmônica de Goiás. Como reconhecimento pelas suas realizações na área da música em Goiás, recebeu em 2006, o título de Comendador da Ordem do Mérito Anhanguera, outorgado pelo Governo do Estado. Quem desejar participar desta oficina, deve trazer seu próprio instrumento e se inscrever, a partir do dia 7, pois estarão disponíveis apenas 30 vagas.

Da Redação

Foto – Divulgação/SESC