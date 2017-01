Medicina/FIPA divulga lista dos 100 aprovados; 2 são de Catanduva

A VUNESP divulgou a relação dos aprovados no Vestibular 2017 do curso de Medicina (FAMECA) das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA). Na lista dos 100 aprovados dois são de Catanduva: Leonardo Jacomini Marra, 47º colocado, e Gabriela Mello Tartari, 49ª colocada. O primeiro colocado é de Marília: Pedro Fernandes Ribeiro.

Os 100 aprovados devem fazer suas matrículas nos dias 30 e 31 de janeiro, das 8h00 às 17h00, no Câmpus Sede. A segunda chamada será no dia 01 de fevereiro e a terceira, no dia 02. Havendo vagas remanescentes serão feitas novas convocações em datas definidas pela Direção Geral da FIPA. O preenchimento das vagas obedecerá à ordem decrescente de classificação dos candidatos.

Na lista de espera, outros catanduvenses. Isabela Miatello, 124ª, Carolina Bidoia, 142ª, Vitor Paschoaleti Nishiyama, 185º, Yasmin Stein Peixe, 218ª, Bianca Lopes Camacho, 219ª, e Nathália Wicher Sestito, 238ª. Na lista dos 64 aprovados há 23 de São Paulo, 12 de São José do Rio Preto e 08 de Ribeirão Preto, entre outras cidades.

2.841 candidatos se inscreveram para o Vestibular. O edital dos 100 aprovados e mais informações estão disponíveis em www.fipa.com.br O Câmpus Sede da FIPA, onde é oferecido o curso de Medicina, fica na Rua dos Estudantes, 225 (Hospital Emílio Carlos), Parque Iracema, em Catanduva.

Da Redação

Foto – Assessoria de Imprensa/FPA