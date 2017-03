Medicina FIPA supera índice nacional em avaliação do MEC

O curso de Medicina das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) obteve outro excelente resultado em avaliações do MEC. Com média de proficiência 104,0, os alunos da XLVI Turma da FAMECA superaram em quatro pontos o índice nacional na Avaliação Nacional Seriada dos Estudantes de Medicina (Anasem) realizada em 2016. A média de proficiência Brasil foi de 100,0; do Sudeste, 99,6, e de São Paulo, 100,3. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP divulgou os resultados dia 24 de março último.

A Anasem mobilizou todas as escolas brasileiras de educação médica e seus resultados abrangem 91% dessas instituições, totalizando 233 cursos e 22.086 estudantes matriculados no 2º ano. De acordo com o INEP, os desempenhos nas questões objetivas foram agrupados em três níveis de proficiência – básico, adequado e avançado – com o objetivo de medir as competências estruturais ou habilidades dos participantes. Cerca de 91,2% dos estudantes de medicina encontram-se no nível de proficiência adequado; 6,9%, no básico; e 1,9%, no avançado. Quanto aos desempenhos agregados por Instituições de Educação Superior (IES), 98,71% apresentam média em nível adequado e 1,29%, no básico.

O INEP informa que, baseada na Teoria da Resposta ao Item – TRI, a Anasem envolveu as áreas que compõem o processo de formação do estudante ao longo do curso de graduação em Medicina. As medidas de proficiência são construídas a partir de conjuntos de habilidades, correspondentes às etapas intermediárias do perfil profissional, que permitem avaliar o valor agregado ao longo da formação de cada estudante de maneira seriada.

Instituída pela Portaria MEC nº 982, de 25 de agosto de 2016, a Anasem tem como objetivo avaliar os estudantes de graduação em Medicina do 2º, 4º e 6º anos por meio de instrumentos e métodos que considerem os conhecimentos, as habilidades e as atitudes previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina. A segunda edição da Anasem acontecerá no dia 18 de outubro deste ano e será aplicada para os estudantes matriculados no 2º ano dos cursos de Medicina.

A coordenadora do curso de Medicina da FIPA, Profª Drª Terezinha Soares Biscegli, disse se sentir gratificada pelos resultados e orgulhosa dos alunos. No entanto, ela ressalta que ”esta conquista é fruto de trabalho coletivo e de perfeita integração entre coordenação de curso, docentes, funcionários e gestores institucionais, num esforço conjunto de melhorar a cada dia o nível educacional de nossa tão querida Fameca”.

Da Redação

Foto – Assessoria de Imprensa/FPA