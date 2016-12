Maria e Davi foram os nomes mais escolhidos pelos pais em 2016

O nome Maria foi o mais utilizado pelos pais para registrar seus filhos no Estado de São Paulo em 2016. Este é o quinto ano consecutivo que o nome lidera a lista dos escolhidos. Em 2016, foram 25.196 meninas registradas com este nome. Já para os meninos o nome mais registrado foi Davi, que aparece na liderança pelo terceiro ano seguido, com 17.184 registros de nascimento.

Os dados foram divulgados pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo (Arpen-SP), em levantamento realizado junto aos 836 Cartórios do Estado, por meio da base única de dados informatizado, a Central de Informações do Registro Civil (CRC).

Miguel, com 15.579 registros na categoria masculina, e Ana, com 15.178 registros na categoria feminino, permanecem na segunda posição em cada uma de suas categorias e respectivamente na terceira e quarta colocações no geral. Já Arthur, com 14.403 registros de nascimento, aparece pela primeira vez entre cinco nomes mais registrados no estado.

Segundo os dados, na comparação com os anos anteriores, houve queda na quantidade de registros de nascimento entre os nomes mais comuns. Em 2015, foram 164.598 nascimentos divididos entre os 10 nomes mais usuais. Já em 2016, foram 141.781 dentre os mais comuns.

O levantamento mostrou ainda que em 2016 foram registrados 278.255 nascimentos de meninos e 265.314 de meninas.

Flávia Albuquerque – Repórter da Agência Brasil

Foto – Divulgação/Arquivo NM