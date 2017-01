Marapoama recebe 4ª Edição da Unimed na Praça

Evento traz atendimento com foco na saúde da população

Com 10.540 atendimentos até o momento desde sua primeira edição, o programa da Unimed Catanduva – Unimed na Praça volta a atuar no próximo sábado, 14 de janeiro, na cidade de Marapoama. O evento será realizado na praça Independência, no centro da cidade, das 9 às 13 horas, voltado para beneficiários e população em geral. A cooperativa oferecerá serviços de aferição de pressão arterial, teste de glicemia, avaliação do Índice de Massa Corporal (IMC), com medição de peso, altura e circunferência abdominal, e orientação nutricional.

“Notamos que as pessoas têm entendido o objetivo deste programa e a intenção da cooperativa, que se preocupa com a saúde da comunidade. As pessoas estão se preocupando e cuidando mais da sua saúde. Isso é importante, pois é uma contribuição da Unimed Catanduva com a saúde pública”, disse o Diretor de Desenvolvimento da Unimed Catanduva, Dr. Durval Ribas Filho.

Uma equipe da Unimed Catanduva estará à disposição para que as pessoas invistam um pouco do seu tempo no sábado para cuidar da saúde. Além dos serviços focados na saúde, o evento contará também com diversão para crianças, para quem comparecer. O Programa Unimed na Praça abrange os 19 municípios que fazem parte da área de ação da Unimed Catanduva.

Da Redação

Foto – Assessoria de Imprensa/Unimed Catanduva