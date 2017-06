Malabaristas, palhaços e atores: Junho é diversão total no Sesc Catanduva

A programação infantil do mês de junho do Sesc traz muitas alternativas para a diversão de toda a família. Espetáculos de circo e de teatro permeiam o calendário de junho, garantindo muitas risadas e entretenimento. O primeiro espetáculo intitula-se “Circulando”, apresentado pela companhia Los Circo Los, no dia 4, domingo. Ao centro de uma roda, os espectadores são instigados pela presença de três malas. Dois artistas chegam a mais uma praça para fazer um grande espetáculo.

O palco, assim como um picadeiro de circo, é o espaço propício para a demonstração de suas habilidades. Na cola dessa dupla, que exala a graciosidade dos tradicionais narizes pintados do picadeiro, a plateia vive instantes de queixo caído, de romance e de tensão. Todas as manobras feitas têm uma evolução rítmica e refletem o próprio jogo entre as personagens, além de serem motivos para cada vez mais entendermos a lógica de cada um deles. O jogo cômico entre os atores faz com que o espetáculo seja uma obra aberta à improvisação e ao erro.

No feriado do dia 15, quinta, é a vez da Cia. Suno encantar a criançada no Sesc Catanduva. Formada em 1998, por Helena Figueira e Duba Becker, a companhia segue circulando com mais de dez espetáculos no repertório. A compilação traz em cena uma seleção dos melhores números do catálogo circense da companhia, lapidados ao longo de inúmeras apresentações.

Voltado para todo tipo de público, o espetáculo leva ao público um mix de sensações. Duba Becker apresenta malabarismos com chapéu e claves, números de equilibrismos e rola-rola e Helena Figueira traz à cena números de contorção, ginástica rítmica com faixa e pirâmide humana, desafiando os presentes a participar do show. Os artistas executam, ainda, muita música ao vivo, completando a diversão dos presentes.

Junho prossegue divertido com o show Fusões/Experimentos, primeiro espetáculo do NEM – Núcleo de Experimentos Malabarísticos – formado por Duda Becker (da Cia. Suno), Cesar Lopes e Fernando Proença. O grupo se apresenta no domingo, dia 18. Nesta peça entram em cena os três malabaristas, que criam um espetáculo de acordo com os desafios propostos pelo público.

Na dinâmica da apresentação, inicialmente cada artista faz seu número individual de malabarismo, cada um com seu equipamento e técnica. Após a apresentação, entra em cena um jogo cênico cômico e participativo, com os artistas incitando o público a pleitear algo mais difícil, mais surpreendente. Sem nenhum combinado prévio, promoverão um sorteio de sugestões, no qual o público propõe desafios aos malabaristas, ajudando-os a transcender e fundir suas técnicas.

A Cia. Burucutu volta ao Sesc Catanduva, encerrando a programação infantil, desta vez com a peça teatral “Guaiá de todos nós“, um espetáculo para toda a família, que elucida de forma singular, e ao mesmo tempo plural, as histórias, cultura, folclore e culinária do estado de Goiás.

Através dos relatos de habitantes da região, da moda de viola, de danças circulares, do teatro popular e do feminino, delicado e, ao mesmo tempo, desbravador universo de Cora Coralina, a companhia optou em levar para a cena duas atrizes e dois atores/músicos, que recontam as histórias coletadas dos habitantes entrevistados em Goiás Velho, durante a viagem do pré – projeto. As atrizes convidam o público para sua “casa” e o entretem com uma animada tarde de “convercê”, com direito a um simbólico café da tarde regado de musica ao vivo, personificando toda a hospitalidade e simplicidade do povo de “Guaiá”.

O espetáculo faz parte do projeto Escola no Sesc, uma iniciativa do Sesc Catanduva em parceira com a Secretaria Municipal de Ensino, para promover eventos culturais entre os estudantes da rede municipal da cidade.

Da Redação

Foto – Andress Correa