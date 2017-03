Máfia do Asfalto: após ação do MPF em Jales (SP), Justiça bloqueia bens de 20 réus por fraudes em Auriflama

A Justiça Federal determinou o bloqueio de bens de 12 pessoas e oito empresas envolvidas em licitações fraudulentas em Auriflama (SP) entre 2007 e 2012. Os réus integravam a chamada Máfia do Asfalto, que agia em dezenas de municípios do noroeste paulista e foi alvo da Operação Fratelli, deflagrada em abril de 2013. Entre os participantes do esquema estão o ex-prefeito da cidade e empresários do grupo Scamatti, que coordenavam as fraudes. A decisão liminar é resultado de uma ação civil pública que o Ministério Público Federal em Jales ajuizou em agosto do ano passado.

A indisponibilidade de bens alcança o valor de R$ 1,29 milhão para cada uma das 12 pessoas que respondem ao processo. A quantia equivale ao prejuízo que as irregularidades causaram aos cofres públicos, em cifras atualizadas. O bloqueio do montante visa à garantia de recursos para o cumprimento de eventual sentença que condene um ou mais réus ao ressarcimento dos danos. Já o congelamento de ativos das empresas envolvidas chega ao total de R$ 1,69 milhão.

Os réus fraudaram sete procedimentos licitatórios em Auriflama durante as duas gestões do ex-prefeito, todos financiados com recursos dos Ministérios das Cidades e do Turismo. O então prefeito foi cooptado para implantar no município o mesmo esquema que já vinha adotando em outras cidades: direcionar concorrências públicas para favorecer as empresas da família Scamatti, a qual mantinha contato com congressistas em Brasília e obtinha a liberação de verbas da União por meio de emendas parlamentares.

A Prefeitura de Auriflama parcelou irregularmente o objeto dos contratos, referente à construção de guias e sarjetas e ao recapeamento de ruas e avenidas do município. Algumas vias foram listadas em mais de um procedimento licitatório, embora o serviço a ser prestado fosse o mesmo. A manobra permitiu o enquadramento dos certames na modalidade convite, que exigia apenas a convocação de ao menos três empresas escolhidas pela própria administração pública. Caso os serviços fossem englobados em um número menor de licitações, a modalidade a ser adotada possibilitaria a participação de companhias que não faziam parte do esquema.

De acordo com o procurador da República responsável pela ação, nenhum estudo técnico foi produzido para demonstrar que a fragmentação de serviço traria vantagens econômicas em relação ao eventual ganho de escala. “Não há dúvidas de que os agentes públicos municipais parcelaram as obras de recapeamento asfáltico, com consequente fracionamento das despesas, a fim de permitir a utilização da modalidade ‘convite’, quando o adequado seria a modalidade ‘tomada de preços’. Com isto, favoreceram as empresas do grupo Scamatti, que foram convidadas para todas as licitações, com pouca ou nenhuma publicidade”, descreveu.

Na tentativa de mascarar as fraudes, as diferentes empresas do grupo não participavam de um mesmo procedimento licitatório. Para que o direcionamento fosse concluído, a família Scamatti contava com empresas parceiras, que participavam ficticiamente dos certames. Em troca, recebiam o mesmo favor dos Scamatti em outras licitações na região. Com as ofertas previamente combinadas, as vencedoras sempre conseguiam os contratos com cifras pouco inferiores às das supostas concorrentes.

Desta decisão cabe recurso pelas partes envolvidas e, ao final do processo de improbidade, o MPF quer que os réus sejam condenados não só ao ressarcimento dos danos, mas também ao pagamento de multas. A Procuradoria pede ainda que a Justiça determine a suspensão dos direitos políticos dos envolvidos e a proibição de firmar contratos com a administração pública ou receber benefícios fiscais e creditícios.

O número da ação de improbidade é 0001082-46.2016.403.6124. Já o número processual da ação penal é 0000372-31.2013.4.03.6124. A tramitação de ambas pode ser consultada em http://www.jfsp.jus.br/foruns-federais/.

Fonte – Procuradoria Geral da República de São Paulo

Foto – Ilustrativa/Arquivo NM