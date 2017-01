Macchione toma posse e Ari Enfermeiro é o novo presidente da Câmara

O engenheiro Afonso Macchione Neto (PSB) tomou posse oficialmente do seu mandato de prefeito em Sessão Solene realizada na tarde desta domingo, dia 1 de janeiro. O evento, que contou com grande participação popular, ocorreu no Salão Nobre do Clube de Tênis de Catanduva. A grande surpresa da tarde foi a vitória do vereador Ari Enfermeiro para o cargo de presidente do Legislativo.

Macchione vai comandar a Prefeitura de Catanduva até dezembro de 2020. Este será o seu terceiro mandato, já que ele foi prefeito entre os anos de 2005 até 2012. A solenidade não contou com a participação do ex-prefeito Geraldo Vinholi, que esteve em São Paulo para acompanhar a posse na Assembléia Legislativa de seu filho, Marco Vinholi, que assume uma vaga de deputado estadual pelo PSDB.

No Legislativo, tomaram posse os vereadores Luis Pereira, Nilton Cândido, Cidimar Porto, Ditinho Muleta, Daniel Palmeira de Lima, Wilson Paraná, Amarildo Davoli, Ari Enfermeiro, Onofre Baraldi, Gaúcho, Maurício Gouvea, Ivan Bernardi e André Beck.

Derrota política

A vitória de Ari Enfermeiro como presidente do Legislativo para 2017/2018, pegou a todos de surpresa. Nos bastidores, Macchione havia articulado para que Cidimar Porto assumisse o comando a Câmara. Entretanto, nos últimos momentos antes da votação, os vereadores optaram por Ari.

