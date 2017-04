Macaco morto no Zoológico dá início a protocolo contra Febre Amarela

A morte de um macaco da espécie bugio, na última sexta-feira (31) no Zoológico Municipal Messina Palmeira Zancaner, deu início a protocolos para verificação se o animal morreu por Febre Amarela. A informação foi divulgada ontem pela Secretaria de Saúde de Catanduva.

De acordo com a pasta, o animal estava em observação devido a problemas renais que se agravaram em um mês. “Avaliação feita por especialista apontou que o primata, já com idade avançada, não resistiria a tratamento mais intensivo, por meio de hemodiálise”, ressalta a Secretaria, por meio de nota.

O bugio vivia em um recinto com outros animais, que passam bem. Apesar do histórico do macaco, medidas de protocolo foram cumpridas. “Amostras de sangue do bugio foram enviadas para análise em laboratório de São José do Rio Preto. O resultado do exame irá apontar se ele estava ou não com febre amarela”.

Ainda de acordo com a Secretaria, nessa semana a EMCAa (Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti) iniciou o trabalho de bloqueio, que consiste na eliminação de possíveis criadouros em imóveis nas proximidades do bosque, além de nebulização.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM