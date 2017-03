Londres registra pelo menos dois mortos nos ataques

Ao menos uma mulher morreu e várias pessoas ficaram gravemente feridas no que poderia tratar-se de dois atentados terroristas em Londres, um deles em frente ao Parlamento, informou a imprensa britânica, citando um relato médico do hospital londrino de St Thomas. As informações são da agência de notícias alemã DPA.

A polícia divulgou sete feridos, mas alguns meios de comunicação informaram cifras mais altas. Um homem esfaqueou um policial e foi morto a tiros em frente à Câmara dos Comuns, enquanto um veículo investiu contra pedestres próximo à Ponte de Westminster. O motorista fugiu.

Da Agência DPA, por meio da Agência Brasil

Foto – Ilustrativa/Arquivo NM