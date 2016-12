Licenciamento de veículos com placas de final 0 vence esta semana

O licenciamento do exercício 2016 entrou na reta final. Todo veículo, independentemente do número final de placa, estará irregular se circular a partir de 1º de janeiro de 2017 sem o licenciamento deste ano e poderá ser guinchado e removido a um pátio.

O calendário obrigatório teve início em abril. Agora no mês de dezembro é a vez dos veículos com placa terminada em 0 e caminhões com final 9 ou 0 serem licenciados. Porém, se você deixou de licenciar o seu veículo por algum motivo no mês obrigatório para a sua placa essa é a hora de regularizar a situação.

É importante ficar atento ao expediente das unidades do Detran.SP e postos Poupatempo nas semanas de Natal e Ano-Novo. Todas as unidades estarão fechadas nos dias 23, 24, 30 e 31/12. Já nos dias 26/12 e 2/1 os postos abrirão a partir das 12h.

O licenciamento tem taxa única de R$ 80,07 para qualquer tipo de veículo e pode ser feito de forma eletrônica via sistema bancário, com entrega do CRLV pelos Correios, ou presencialmente nos postos Poupatempo e unidades do Detran.SP.

Conforme estabelece o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir veículo com o licenciamento em atraso é infração gravíssima. O proprietário recebe multa de R$ 293,47 e sete pontos no prontuário. Além disso, a legislação prevê a remoção do veículo a um pátio.

É importante ressaltar que não basta pagar a taxa. O veículo só é considerado licenciado a partir da emissão do CRLV, que ocorre de forma automática apenas quando o serviço é feito eletronicamente na rede bancária com entrega pelos Correios.

O prazo para recebimento via Correios é de sete dias úteis após a emissão do documento. Então, quem for pegar a estrada durante as festas de fim de ano deve optar por fazer o serviço de forma presencial, solicitando a emissão na unidade com o comprovante de pagamento e o documento de identidade.

Como licenciar

Para fazer o licenciamento eletrônico basta pagar a taxa diretamente nos caixas eletrônicos ou internet banking por meio do número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) e mais R$ 11 para receber o documento em casa. É preciso quitar possíveis débitos de IPVA, seguro obrigatório e multas para licenciar o veículo.

Os bancos credenciados para o serviço são Banco do Brasil, Bancoob, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Citibank, HSBC, Itaú, Mercantil do Brasil, Safra e Santander, além das casas lotéricas.

Fonte – Assessoria de Imprensa/Detran

Foto – Divulgação/Arquivo NM