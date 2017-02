Leitor flagra morador de rua tomando banho em praça de Catanduva

Um leitor do Noticia da Manhã utilizou o nosso WhatsApp para encaminhar fotos de um morador de rua tomando banho em uma praça de Catanduva, em plena luz do dia.

O flagra foi na tarde desta sexta-feira (10). De acordo com o leitor – que solicitou anonimato – , esse tipo de situação tem sido cada vez mais frequente pelas ruas do município.

“Essa não foi a primeira vez que me deparei com morador de rua em condições sub humanas, fazendo da via pública o seu local de banho”, relatou.

Ele disse também que em outros locais da cidade tem se registrado o um aumento considerável de pedintes. “É uma situação desconfortável e muito ruim para o município”, lamenta.

Da Redação

Foto – Leitor Notícia da Manhã