Leitor cobra da Prefeitura convocação em concurso público

Um leitor do Notícia da Manhã – que preferiu não revelar o nome – entrou em contato por meio do WhatsApp para cobrar da Prefeitura a sua convocação em concurso prestado em 2016.

Confira:

Venho pedir ajuda do jornal quanto ao que está ocorrendo conosco que prestamos o concurso público de 2016 e fomos aprovados.

Entrei em contato com o RH, com secretarias e com o próprio prefeito pelo Facebook, e a resposta é sempre a mesma: que tem que aguardar a situação financeira melhorar. Não que eu seja contra projetos, concursos e aberturas de processos seletivos em quaisquer que sejam as áreas, mas abriram processo de contratação para arte educadores e agora recentemente abriram processo seletivo para professores de núcleos esportivos.

Este último, por exemplo, com a previsão de início das atividades para começo de maio. Segundo o edital publicado no Diário Oficial, o próprio prefeito semana passada postou em seu Facebook a abertura das inscrições. Em um dos comentários uma mulher o indagou sobre as contratações de motoristas, pois seu marido prestou o concurso de 2016, e o prefeito respondeu que este cargo é referente ao concurso da gestão passada, e que não tem previsão de convocação, dando a entender que ele não tem nada a ver com isso.

Todos nós sabemos do déficit de funcionários na Prefeitura, o que não pode é dizer que não tem condição de contratar o pessoal do concurso anterior e realizar processos de contratações de profissionais, sendo que os concursos do ano passado já foram homologados. Estou desempregado e desesperado com essa situação. O próprio Ari Enfermeiro (vereador) enviou requerimento pedindo explicações sobre a previsão de convocação dos agentes comunitários devido ao grande déficit de funcionários, mas até agora nada.

Leitor – Notícia da Manhã

O que diz a Prefeitura:

Os aprovados no concurso serão chamados conforme a necessidade da administração municipal e a disponibilidade financeira. O concurso público e as contratações mencionadas são procedimentos distintos. Inclusive, as funções ocupadas pelos arte-educadores e nos núcleos esportivos diferem dos cargos previstos no concurso. Se o leitor interessado tiver as habilidades necessárias e quiser participar das seleções da Cultura e da Smelt, bastaria ter encaminhado projetos nos prazos divulgados. A Prefeitura está operando com menor número de servidores e assessores, muitos dos quais cumprindo mais de uma função, pois não há disponibilidade financeira para novas contratações.

Da Redação

Foto – Divulgação