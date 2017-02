Laudo: Defesa Civil constata estado crítico do prédio do INSS

Prédio do INSS em Catanduva está com graves problemas estruturais, segundo laudo da Defesa Civil

O laudo emitido pela Coordenadoria de Defesa Civil, na última terça-feira (7), atestou graves problemas estruturais no prédio que abriga as atividades do INSS de Catanduva. O órgão fixou prazo de até 30 dias, contatos a partir de segunda-feira, dia 6 de fevereiro, para que obras de recuperação estrutural no imóvel tenham início, sob pena de interdição do local.

A reforma consiste em evitar o avanço do desgaste da edificação e corrigir os problemas existentes no imóvel. No documento, o local é classificado como “risco crítico”. Outra indicação feita pela coordenadoria é para que sejam retirados os arquivos e papeis do pavimento superior imediatamente.

A manifestação da Defesa Civil é resultado de vistoria desencadeada para analisar a real condição do prédio. “O imóvel possui mais de 40 anos, apresenta uma perda de desempenho dos elementos, agravada pela falta de manutenção estrutural”, consta em trecho do laudo.

A Defesa Civil foi acionada em caráter de urgência por meio da Ouvidoria e por funcionários que trabalham no INSS. A vistoria foi realizada no dia 2 de fevereiro. Antes, o imóvel já havia sido alvo de fiscalização que resultou em outro laudo técnico estrutural elaborado em agosto do ano passado.

No documento, os engenheiros já haviam concluído pela necessidade de ações imediatas. “As obras são propostas para perfeita manutenção das características funcionais da edificação, com garantia da segurança de seus ocupantes e usuários, bem como preservação do patrimônio e por condições de utilização”, atestaram os engenheiros no laudo anterior. De acordo com a Prefeitura, a gerência da unidade local do INSS será notificada a tomar as providências.

Da Redação

Foto – Arquivo/NM