Justiça Eleitoral inicia cadastramento biométrico de eleitores de Catanduva

Desde o último dia 13, eleitores de 79 municípios paulistas deverão se apresentar à Justiça Eleitoral para a revisão obrigatória do eleitorado, que tem como objetivo a coleta de dados biométricos com a atualização do cadastro eleitoral. O não comparecimento à revisão levará ao cancelamento do título de eleitor.

As 79 cidades envolvidas totalizam 933.801 eleitores. Botucatu, Catanduva e Várzea Paulista são os municípios com os maiores eleitorados a participar do processo. O primeiro conta com 98.470 eleitores, o segundo com 86.769 e o terceiro com 84.331.

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) está implementando gradativamente o cadastramento biométrico obrigatório, mas desde outubro de 2015 a biometria está disponível em todos os cartórios eleitorais do Estado de forma opcional. Até o momento, mais de 6,5 milhões de paulistas possuem a identificação biométrica e eleitores de 15 municípios já são identificados pelas digitais nas eleições.

A biometria é uma tecnologia que confere total segurança à votação, pois a identificação do eleitor por meio das impressões digitais impede que uma pessoa se passe por outra ao votar. A revisão de eleitorado com coleta de dados biométricos para o biênio 2017-2018 está prevista na Resolução nº 395/2017 do TRE-SP.

Cancelamento de título

A pessoa que tiver o título cancelado ficará impedida de praticar certos atos da vida civil, como obter passaporte, carteira de identidade e CPF, matricular-se em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo, tomar posse em concurso público, participar de concorrência pública e obter empréstimo em bancos oficiais.

Atendimento

O eleitor deve agendar seu atendimento no site do TRE e comparecer ao cartório ou central de atendimento com documento oficial de identificação com foto, título eleitoral, caso possua, e comprovante de residência que tenha no máximo três meses de emissão.

Em Catanduva, a revisão será realizada exclusivamente em central de atendimento, localizada na rua Rio de Janeiro, n.º 100 (prédio anexo à Estação Cultura), das 9 às 18 horas.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM