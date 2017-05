Justiça Eleitoral amplia o atendimento em Catanduva para a biometria obrigatória

Desde o dia 13/03, Catanduva deu a largada para a biometria obrigatória com revisão de eleitorado. E para tornar mais ágil o atendimento ao público, foram disponibilizados 14 kits na central de atendimento criada para o cadastramento obrigatório. Antes da abertura da central, o eleitor era atendido no cartório, que oferecia 4 kits.

A biometria se iniciou de forma ordinária em outubro de 2015, tornando-se, neste ano, obrigatória. De acordo com o TRE-SP, em Catanduva, desde outubro até o momento, 16.293 (18,7%) se cadastraram em um universo de 87.013 eleitores.

Os eleitores de Catanduva têm até 27 de março de 2018 para se dirigirem à central. Se o eleitor não comparecer ao seu cartório eleitoral terá o título cancelado.

O eleitor deve agendar seu horário no site do TRE e comparecer às centrais com documento oficial de identificação com foto, título eleitoral, caso possua, e comprovante de residência que tenha no máximo três meses de emissão. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.

Endereço

Central de atendimento de Catanduva: rua Rio de Janeiro, n.º 100 (prédio anexo à Estação Cultura).

Da Redação, com informações do TRE-SP

Foto – Divulgação/Arquivo NM