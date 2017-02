Jogadoras são destaque em seletiva do Basquete de Catanduva

Cinco jogadoras destacaram-se na seletiva do Basquete Catanduva no dia 3. Elas foram avaliadas pela comissão técnica que definirá a equipe catanduvense, em fase de reestruturação. Na peneira foram feitas simulações de jogos, alongamento e, ao final da etapa, uma roda de conversa para troca de experiência. A iniciativa visa dar oportunidade para meninas que ainda estão sem clube para a temporada e preparar equipe de base para disputas já para no primeiro semestre deste ano.

O presidente do clube Gleison Begalli afirma que o processo de seleção trouxe resposta positiva. “As meninas estão em busca de oportunidades e nós precisamos de pessoas disponíveis para essa fase. Queremos colocar uma equipe entrosada em quadra e mesclar jogadoras catanduvenses com representantes de outras cidades”, comentou.

A diretoria entrará em contato com as jogadoras que mais chamaram atenção para tratar sobre as parcerias. Mas a decisão visando as futuras contratações está diretamente relacionada a realidade financeira do clube. O grupo mantém contato com empresas de Catanduva e região para fechar patrocínios. A meta é conseguir recursos para bancar os custos de manutenção e salários das jogadoras.

“Ainda estamos com recursos bem abaixo do necessário para manter as atividades, mas estamos com respostas pendentes. O quadro deve ser definido ainda este mês”, ressaltou.

A comissão técnica estuda duas possibilidades de participação do Basquete Catanduva em próximas competições. Um deles é o Paulista e outro a Liga de Ribeirão Preto, que também envolve times competitivos da modalidade, mas com custos menores. “Tudo vai depender do que tivermos à disposição. Vamos agir com os pés nos chão”.

Aos poucos, o time começa a se estruturar. Nomes já conhecidos do público articulam a retomada das atividades. A ex-jogadora Fernanda Hartwig, que sempre foi responsável por escolinhas e categorias de base do basquete catanduvense, faz parte da atual comissão técnica. O elenco conta ainda com duas jogadoras, a armadora Natalia Burian e a lateral Sara Dutra.

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo (Smelt), apoia e dá suporte à iniciativa. No final de semana, a secretaria cedeu o Conjunto Esportivo para a realização da peneira e alojamento para as jogadoras.

Da Redação

Foto – Arquivo Pessoal