Itaú fecha mais uma de suas agências na região

Uma das agências do Itaú em Monte Alto deve encerrar suas atividades no dia 6 de fevereiro. A informação foi confirmada pelo Sindicato dos Bancários de Catanduva, que prevê novas demissões no setor.

A unidade que deixará de funcionar está instalada na Rua Nhonhô do Livramento, nº 1752, no centro da cidade (antigo prédio Unibanco).

Apesar da medida, a gerência do banco nega cortes de funcionários. Anselmo Barbosa, gerente de suporte operacional da Regional de Barretos (GSO), e Marcel Claudino Vicenzo, gerente regional das agências do Banco Itaú em Barretos (GRA), garantem que não haverá demissões. “Os funcionários serão remanejados e a suas realocações serão feitas após diálogo com a categoria”, afirmam os gerentes.

“Com a forte onda de demissões que atinge a categoria bancária no país, funcionários de todos os setores do banco Itaú vêm relatando o temor de serem desligados até mesmo quando conseguem manter as metas impostas pela instituição”, cita o Sindicato dos Bancários de Catanduva.

De acordo com o Sindicato, o Itaú é o maior banco privado do país e o que mais lucrou em 2016. Um levantamento da consultoria Economatica aponta que a empresa faturou R$ 16,1 bilhões entre janeiro e setembro deste ano. Ainda assim, a instituição financeira insiste em reduzir postos de trabalho e fechar agências. Somente em 2016, foram cortados 2.753 postos e 207 agências tiveram suas atividades encerradas.

“O Sindicato dos Bancários de Catanduva e Região acompanhará todo o processo de transição para garantir que os funcionários tenham os seus direitos assegurados”, ressalta.

Outra instituição em Monte Alto, o Banco do Brasil também anunciou o fechamento de uma agência localizada em frente Praça Dr. Luiz Zacharias de Lima, com encerramento de suas atividades previsto para o próximo dia 21.

Foto – Divulgação/Assessoria de Imprensa/Bancários de Catanduva