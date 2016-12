IPVA: Secretaria da Fazenda esclarece boatos que voltaram a circular nas redes sociais

A Secretaria da Fazenda informa que os envios de avisos vencimento transcorrem dentro da normalidade, sem registro de qualquer irregularidade. A Fazenda identificou recentemente que voltaram a circular mensagens equivocadas via Whatsapp e vídeos distribuídos pelas redes sociais sobre os Avisos de Vencimento do IPVA. As postagens, de conteúdo sem qualquer fundamento, não passam de boatos que já circularam em janeiro que foram devidamente esclarecidos pela Fazenda no inicio de 2016.

Na ocasião uma equipe de fiscais da Fazenda fez contato com o responsável pela gravação e distribuição do vídeo em que consumidor alegava ter recebido cobranças “falsas” de IPVA 2016 em um envelope. Os agentes analisaram a correspondência e verificaram que aqueles eram Avisos de Vencimento verdadeiros e os contribuintes passaram a ignorar as postagens. Apesar dos esclarecimentos prestados, novos vídeos, igualmente equivocados, têm circulado citando o IPVA 2017. Na postagem, utilizam avisos verdadeiros, corretos, enviados pela Fazenda, e repetem mesma abordagem enganosa já desmentida diversas vezes em ocasiões anteriores.

A Secretaria da Fazenda reitera que envia aos contribuintes, a partir de dezembro, os Avisos de Vencimento. Nos casos de proprietários que possuem mais de um veículo registrado em seu nome – com CPF e endereço iguais -, os informativos podem ser encaminhados juntos, dentro de envelope, procedimento normal que agiliza sua a postagem, recebimento e reduz a possibilidade de extravio.

O Aviso de Vencimento é apenas um lembrete – a Fazenda paulista jamais enviou boleto ou guia de pagamento – e traz informações sobre o valor do IPVA, seguro obrigatório, taxa de licenciamento e eventuais multas do veículo e indicação da existência ou não débitos de exercícios anteriores.

O imposto deve ser pago na rede bancária credenciada utilizando apenas o número do Renavam do veículo.

Fonte – Assessoria de Comunicação da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Foto – Arquivo/NM