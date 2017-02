IPTU: carnê pode ser retirado na Prefeitura a partir do dia 7

A partir de amanhã, 7 de fevereiro, os contribuintes que não tiverem recebido seus carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em suas casas, imobiliárias ou imóveis alugados, podem retirá-los na Central de Atendimento da Prefeitura ou imprimir a segunda via no site www.catanduva.sp.gov.br, no ícone Prefeitura Fácil.

Para a impressão, é preciso ter em mãos o número do cadastro (código) do imóvel, localizado na primeira página de carnês anteriores ou na edição 745 do Imprensa Oficial, de 25 de janeiro deste ano, que traz a listagem dos boletos emitidos.

A previsão dos Correios é de que até a próxima segunda-feira, a maioria dos 66.607 carnês emitidos tenha sido entregue nas residências. O número que deverá ser devolvido à Prefeitura, em razão de situações em que não foi possível localizar o destinatário no endereço cadastrado, deverá ser inferior a 2% do total.

A agilidade na entrega foi possível mediante a decisão da Prefeitura de não mais exigir a confirmação de recebimento do contribuinte. Os carnês foram deixados por funcionários dos Correios nas caixas de correspondência dos imóveis.

“Voltarão para a Prefeitura os casos de endereço incorreto ou inconsistente. Orientamos os contribuintes que tenham casas alugadas, principalmente aquelas que estão fechadas, a procurar pelos carnês nas caixas de correio ou na imobiliária”, ressalta Solange Regina Variani Fonseca, responsável pela Secretaria de Finanças.

Pagamento

A primeira parcela ou a parcela única com desconto de 10% no valor do IPTU tem prazo de vencimento para 16 e 17 de fevereiro. Também é possível optar pelo parcelamento em dez vezes, mas sem desconto no valor.

O pagamento, em dinheiro ou cartão de débito da Caixa, pode ser feito em lotéricas ou agências correspondentes da Caixa para valores de até R$ 2 mil.

Para boletos acima deste valor, é necessário procurar uma agência da Caixa ou utilizar internet banking ou autoatendimento da Caixa – que é o único órgão arrecadador dos tributos municipais, inclusive depois do vencimento das parcelas.

Aposentados

A Prefeitura de Catanduva comunica que todos os aposentados e pensionistas que obtiveram isenção no IPTU e TSU, de acordo com a Lei Complementar n° 97/98, nos anos de 2011, 2012 e 2013, não precisam se dirigir ao Paço Municipal para solicitar a isenção da taxa de coleta de lixo complementar. A pedido dos vereadores, o Executivo está tomando as providências para isentá-los.

Serviço

O horário de atendimento da Central de Atendimento da Prefeitura de Catanduva é das 9 às 16 horas, no andar térreo do Paço Municipal.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM