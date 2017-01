IPTU 2017: contribuintes não precisam mais assinar recibos de carnê

Vencimento da primeira parcela ou parcela única com desconto de 10% tem vencimento nos dias 16 e 17 de fevereiro

Até o final desta semana, começam a ser entregues os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) aos 66.607 imóveis de Catanduva. Este ano, os carnês serão deixados por funcionários dos Correios nas caixas de correspondência dos imóveis, de acordo com o endereço indicado pelo contribuinte. Desta maneira, o morador não precisará mais assinar a confirmação da entrega.

A mudança, anunciada pela Prefeitura, é amparada na súmula 397 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cujo entendimento é de que “a remessa ao endereço do contribuinte do carnê de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é suficiente para notificá-lo do lançamento tributário”, ou seja, “o contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço”.

A expectativa é que a entrega dos carnês seja, também, mais ágil e que o trabalho seja concluído em no máximo 15 dias. A primeira parcela ou a parcela única com desconto de 10% tem vencimento nos dias 16 e 17 de fevereiro. Também é possível optar pelo parcelamento em dez vezes, mas sem desconto no valor. O pagamento pode ser feito em lotéricas ou agências correspondentes da Caixa.

Sem a obrigatoriedade da confirmação de recebimento, segundo a Prefeitura, a economia será de, aproximadamente, R$ 289 mil. A relação completa dos carnês emitidos será divulgada, em breve, no Imprensa Oficial do Município, publicação online e diária que pode ser acessada pelo site da Prefeitura de Catanduva (www.catanduva.sp.gov.br).

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM