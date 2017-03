Inscrições para Oficinas Culturais serão neste final de semana

As inscrições para o Programa de Oficinas Culturais, da Secretaria de Cultura de Catanduva, serão neste sábado e domingo, dias 18 e 19 de março, das 8 às 17 horas, na Estação Cultura. São mais de 60 cursos de capacitação artística e geração de renda nas mais diversas áreas: artes plásticas, artesanato, artes cênicas, dança, música, literatura.

O programa oferece cursos para uma faixa etária abrangente, desde os 4 anos até a melhor idade. Os cursos são gratuitos e somente o material utilizado deve ser providenciado pelos alunos. As aulas começam no dia 3 de abril.

Para se inscrever, os interessados devem levar cópia dos documentos pessoais (RG e CPF), cópia do comprovante de residência, uma foto 3×4 e duas caixas de leite para cada curso escolhido. Para as crianças, o responsável precisa apresentar a cópia da certidão de nascimento. As doações de leite serão encaminhadas ao Fundo Social de Solidariedade.

Serviço

A Estação Cultura Deca Ruette está localizada na rua Rio de Janeiro, 100.

