Infarto agudo do miocárdio: saiba prevenir, reconhecer e agir

“Cuide de quem cuida de você: cuide do seu coração! O infarto agudo do miocárdio – também chamado de ataque cardíaco – é uma das maiores causas de morte no mundo todo e pode ser evitado por você mesmo! O infarto se caracteriza pela ausência ou diminuição da circulação sanguínea ao coração podendo culminar em morte de células e lesões graves ao indivíduo! Ele é resultante de uma série de agressões acumuladas ao longo dos anos, como TABAGISMO, OBESIDADE, DIABETES, PRESSÃO ALTA, COLESTEROL ALTO, ESTRESSE etc. Consulte o seu médico e tome providências para melhorar seus hábitos de vida e, assim, mudar a história dessa doença fatal!”

Este foi o texto do vídeo informativo veiculado nas tevês internas da FIPA e página do Facebook pelo grupo formado pelos alunos Aline Suzie Gomes, André de Carvalho Sales Peres, Bianca Zanforlim Zago, Bruna Garetti, Henrique Arizono Yamazaki, Júlia Tagliaferri e Paletta, Mariana Pugnaghi Fernandes e Paulo Henrique Lima Bazalia do 4º ano do curso de Medicina da FIPA. O vídeo faz parte do trabalho desenvolvido para a disciplina Urgência IV, ministrada pelo docente Dr. Ricardo Alessandro Teixeira Gonsaga, que teve por tema “Urgência para a população leiga”. A proposta do trabalho foi a criação de campanhas educativas sobre saúde, dirigida aos usuários das Redes de Atenção à Saúde, com temas julgados urgentes pelos alunos.

“Infarto agudo do miocárdio: como prevenir, reconhecer e agir!” foi o trabalho apresentado pelo grupo com o objetivo de informar os principais sintomas e as possíveis complicações decorrentes da doença, bem como orientar a respeito da prevenção e da necessidade de procurar ajuda médica, quando necessária.

A população foi informada, ainda, através de cartazes em locais de grande circulação nos hospitais Emílio Carlos e Padre Albino e em determinadas Unidades Básicas de Saúde de Catanduva. Neles havia a definição de infarto agudo do miocárdio, a epidemiologia, os principais sinais e sintomas, o que fazer/quem procurar caso ocorresse algum desses sinais e a importância da procura de um serviço médico de urgência de forma rápida. Além disso, o vídeo foi divulgado pelo Whatsapp. A ação foi desenvolvida no período de julho a dezembro passado.

O grupo informa que as doenças cardiovasculares (DCV), de acordo com a Organização Mundial de Saúde, são as principais causas de mortalidade mundial. Estima-se que 17.5 milhões de pessoas morram por ano por DCV e dessas, mais de ¾ das mortes ocorrem em países de baixa a média renda, dentre eles, o Brasil. No entanto, ressalta que a maioria das DCV pode ser prevenida. A literatura científica sugere que aproximadamente 85% delas sejam atribuídas a comportamentos de risco, como o tabagismo, sedentarismo, dieta hipercalórica e consumo exagerado de bebida alcoólica.

Das mortes causadas pelas doenças cardiovasculares, 80% ocorrem por infarto agudo do miocárdio (IAM) e acidente vascular cerebral. O infarto é a morte de uma área do músculo cardíaco por falta de irrigação sanguínea adequada, ocasionando desequilíbrio entre oferta e demanda de oxigênio e nutrientes no miocárdio. Tal evento é provocado pela ruptura de uma placa de ateroma ou trombo, resultando em obstrução da artéria.

Estudos revelam taxas de mortalidade geral ao redor de 30%, sendo que metade dos óbitos ocorre nas primeiras duas horas do evento e 14% morrem antes de receber atendimento médico. O prognóstico desses pacientes depende fundamentalmente da agilidade em alcançar um serviço médico e na eficiência desse serviço em obter a reperfusão coronariana o mais rápido possível.

Para o grupo, a divulgação de informações relativas ao infarto é fundamental, tendo em vista os elevados índices de prevalência, mortalidade e morbidade da doença, além de seu caráter preventivo por meio de mudanças nos hábitos de vida.

O tema “infarto agudo de miocárdio” foi escolhido pelo grupo por acometer grande parcela da população e por ser doença prevenível, não somente no seu âmbito órgão-funcional – coração, mas também nos seus fatores que risco que se caracterizam como comorbidades que colaboram para um quadro de saúde deficiente, por exemplo, hipertensão, diabetes, síndrome metabólica, dentre outros.

O grupo de alunos conclui que tendo em vista que grande parte das doenças cardiovasculares é decorrente de comportamentos de risco e que o reconhecimento do infarto, somado a atitudes pertinentes, está associado a melhores prognósticos, é importante o estímulo à divulgação dessas informações. “Apesar dos orçamentos limitados, bem como materiais ditos “simples”, é possível e factível proporcionar informação de qualidade à sociedade e promover saúde”, finaliza.

