IMES Catanduva anunciou inscrições para vestibular e bolsas de estudos

Prova pode ser feita por pessoas que não se enquadram para as regras de concessão de bolsa. Serão 3 cursos oferecidos: Pedagogia, Ciências Contábeis e Nutrição.

As inscrições para o 3º vestibular do Instituto Municipal de Ensino Superior- IMES, terá início no dia 16 de fevereiro e será voltado para os candidatos que queiram cursar Pedagogia, Ciências Contábeis e Nutrição. A prova será aplicada no dia 25, quinta- feira, e tantos os candidatos à bolsa de estudos, quantos os alunos que pretendem pagar a graduação, irão realizá-la.

De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura de Catanduva, essas vagas gratuitas estão sendo oferecidas por que as classes desses cursos específicos ainda não foram completadas. O oferecimento de bolsas integrais seguem a Lei Municipal nº 821/2015 de 29 de dezembro de 2015, aprovada pela câmara dos vereadores.

As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de fevereiro na secretaria da faculdade, das 14h às 17h e das 19h às 21h30 de segunda a sexta- feira. Aos sábados, o local funciona das 8h30 às 12h. Os inscritos deverão pagar uma taxa de R$ 30.

Regras de concessão

Os contemplados com a bolsa, deverão residir em Catanduva há pelo menos 3 anos; não podem possuir diploma de curso superior; comprovar escolaridade pública; a renda familiar mensal não pode ultrapassar dois salários mínimos; o candidato deve ter prestado o ENEM- Exame Nacional do Ensino Médio. A prefeitura informou também que os candidatos à bolsa receberão a visita de assistentes sociais, para comprovar se realmente necessitam do benefício.

Foto: Divulgação Imes Catanduva