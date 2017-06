IFSP tem 40 vagas para curso de Fabricação Mecânica

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) oferece 40 vagas para o curso técnico em Fabricação Mecânica, no campus Catanduva. O ensino é totalmente gratuito e a seleção será realizada por meio de análise do histórico escolar, sem provas.

As inscrições, também gratuitas, devem ser realizadas até o dia 25 de junho exclusivamente no endereço eletrônico www.ifsp.edu.br/processoseletivo. As aulas serão no período noturno e têm início no segundo semestre.

Serviço

Em Catanduva, o IFSP está localizado na avenida Pastor José Dutra de Moraes, 239, no Distrito Industrial Antônio Záccaro.

