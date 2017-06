IFSP oferece 160 vagas para cursos técnicos gratuitos na região

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) oferece 160 vagas em cursos técnicos gratuitos nas cidades de Birigui, Catanduva e Ilha Solteira, para ingresso no segundo semestre de 2017.

No total, são ofertadas 2.295 vagas em 26 cidades do estado de São Paulo. As inscrições devem ser realizadas até o dia 25 de junho. Nesta edição não haverá provas. A seleção será feita por meio de análise do histórico escolar.

No Câmpus Birigui são oferecidas 40 vagas para o curso técnico em Administração e 40 vagas para o curso técnico em Automação Industrial, ambos no período noturno.

No Câmpus Catanduva estão sendo ofertadas 40 vagas para o curso técnico em Fabricação Mecânica. As aulas acontecerão no período noturno.

Já em Ilha Solteira, são oferecidas 40 vagas no câmpus para o curso técnico em Edificações, no período noturno.

Nesta seleção são oferecidos apenas cursos técnicos em duas modalidades: concomitante e subsequente. Os cursos técnicos subsequentes ao ensino médio são aqueles em que o estudante já concluiu o ensino médio, e cursa apenas o ensino técnico no IFSP. Na modalidade concomitante, o aluno deve, obrigatoriamente, estar matriculado no ensino médio.

As inscrições são gratuitas, e devem ser realizadas exclusivamente no endereço eletrônico www.ifsp.edu.br/processoseletivo.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM