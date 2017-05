IFSP Conexão Inovação reúne arranjo produtivo em Catanduva

O Instituto Federal de São Paulo promove o evento IFSP Conexão Inovação em Catanduva, no dia 7 de junho. A ação reúne o arranjo produtivo da cidade, de modo a incentivar ações em parceria com o IFSP.

Realizado pelas Pró-reitorias de Extensão e de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, o IFSP Conexão Inovação tem por objetivos: aproximar a Instituição e o arranjo produtivo local, incentivando a pesquisa aplicada e a extensão; expor protótipos de pesquisa e projetos de extensão, apresentando o potencial do IFSP como promotor do desenvolvimento científico e tecnológico; difundir as novas regulamentações existentes para tramitar projetos de extensão, pesquisa e inovação no IFSP; e disseminar a cultura da inovação e do empreendedorismo sustentável.

O IFSP Conexão Inovação receberá empresas públicas e privadas, associações, entidades e outras instituições do arranjo produtivo de Catanduva, além da comunidade do Instituto Federal de São Paulo.

As atividades estão programadas dentro dos câmpus do Instituto Federal. O Câmpus Catanduva está na Avenida Pastor José Dutra de Moraes, 239, Distrito Industrial Antônio Zácaro.

A programação conta com palestras abordando temas variados, entre elas: “Extensão e mundo do trabalho: a conexão com o arranjo produtivo”; “O trabalho com pesquisa e inovação: desafios e oportunidades”; “Da ideia inovadora ao primeiro faturamento: como criar novas oportunidades de negócio”, perfil dos egressos do IFSP; além de uma mostra de projetos e uma visita às instalações da Instituição.

O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas no site conexaoinovacao.ifsp.edu.br

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM