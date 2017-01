IFSP Câmpus Catanduva oferece vagas no primeiro semestre de 2017 por meio do Sisu

O IFSP oferece 4.520 vagas para 113 cursos superiores em 29 cidades paulistas no primeiro semestre de 2017. A seleção para ingresso nos cursos se dará por meio do Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC). As inscrições devem ser realizadas entre 24 e 27 de janeiro pelo site sisu.mec.gov.br.

O candidato a uma vaga nos cursos superiores do IFSP deve ter participado da edição 2016 do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e não pode ter tirado a nota zero na redação. A inscrição no Sisu é gratuita e feita exclusivamente pelo sistema online com o número de inscrição e a senha utilizados no Enem.

Para o Câmpus Catanduva serão oferecidas vagas para os cursos superiores de Engenharia de Controle e Automação, Licenciatura em Química e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Além de Catanduva, são oferecidas vagas nos seguintes câmpus: Araraquara, Avaré, Barretos, Birigui, Boituva, Bragança Paulista, Campinas, Campos do Jordão, Capivari, Caraguatatuba, Cubatão, Guarulhos, Hortolândia, Itapetininga, Jacareí, Matão, Piracicaba, Presidente Epitácio, Registro, Salto, São Carlos, São João da Boa Vista, São José dos Campos, São Roque, São Paulo, Sertãozinho, Suzano e Votuporanga.

O processo seletivo do Sisu possui uma única etapa de inscrição. O candidato faz suas opções de inscrição entre as vagas ofertadas pelas instituições participantes do Sisu, definindo se deseja concorrer às vagas de ampla concorrência ou às vagas destinadas a políticas afirmativas. Durante o período de inscrição, o candidato pode alterar suas opções. Será considerada válida a última inscrição confirmada.

Ao final da etapa de inscrição, o sistema seleciona automaticamente os candidatos mais bem classificados em cada curso, de acordo com suas notas no Enem e eventuais ponderações. Serão considerados selecionados somente os candidatos classificados dentro do número de vagas ofertadas pelo Sisu em cada curso, por modalidade de concorrência. A cada chamada, os candidatos selecionados têm um prazo para efetuar a matrícula na instituição, confirmando dessa forma a ocupação da vaga.

Após as chamadas regulares do processo seletivo, o Sisu disponibilizará às instituições participantes uma Lista de Espera a ser utilizada prioritariamente para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas. Para participar da Lista de Espera do Sisu, o candidato deve manifestar o interesse no prazo especificado no cronograma.

Estudantes que já participaram de etapas anteriores do Sisu ou que já estejam matriculados em uma instituição de ensino superior também podem participar da edição 2017 do Sisu. Mais informações em sisu.mec.gov.br.

Datas:

Inscrições: 24/01 a 27/01 exclusivamente pelo site sisu.mec.gov.br

Resultado da Chamada única: 30/01

Matrícula dos candidatos selecionados na chamada única no Câmpus Catanduva: 03/02, 06/02 e 07/02 (das 9h às 16h30)

