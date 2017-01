IFSP abre processo seletivo para contratação de professor substituto

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Câmpus Catanduva, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para professor substituto na área de Física.

As inscrições devem ser realizadas no IFSP Câmpus Catanduva, localizado na Av. Pastor José Dutra de Moraes, 239 – Distrito Industrial Antônio Zácaro – CEP: 15808-305, no período de 16 a 27 de janeiro de 2017 (somente dias úteis) no horário das 8h30 às 16h30.

As informações sobre o processo podem ser acessadas pelo link: http://www.ifsp.edu.br/index.php/arquivos/category/632-2017.html

Mais informações sobre os editais e quem pode concorrer as vagas podem ser consultadas no site: ctd.ifsp.edu.br (link direto: http://ctd.ifsp.edu.br/portal/component/content/article?id=402)

Da Redação

Foto – Divulgação/IFSP Catanduva