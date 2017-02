IF oferece vagas remanescentes para Técnico em Fabricação Mecânica

O IFSP Câmpus Catanduva oferece 21 vagas remanescentes para o curso Técnico em Fabricação Mecânica, período noturno, para o primeiro semestre de 2017.

O presente processo seletivo destina-se, exclusivamente, aos candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou estejam matriculados no 2º ou 3º ano do Ensino Médio.

Os candidatos interessados em concorrer a uma das vagas deverão comparecer e preencher formulário específico para participar do sorteio, na Coordenadoria de Registros Acadêmicos do IFSP Câmpus Catanduva, no período de 06 a 10 de fevereiro de 2017, das 8h às 20h munidos do original e cópia dos seguintes documentos:

– cédula de identidade (RG) ou cédula de identidade para estrangeiros;

– certidão de registro do consulado (para estrangeiros);

– CPF, com comprovante de regularidade, disponível em:

https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp.

O IFSP Câmpus Catanduva está localizado na Avenida Pastor José Dutra de Moraes, 239, Distrito Industrial Antônio Zácaro.

Para maiores informações sobre o processo seletivo ou sobre o curso, acesse o edital completo ou entre em contato pelo telefone (17) 3524-9715.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM