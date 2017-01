HPA realizou procedimento para captação de órgãos e tecidos

O Hospital Padre Albino (HPA), de Catanduva, realizou na última sexta-feira (6) mais um procedimento cirúrgico para captação e posterior doação de órgãos e tecidos.

De acordo com informações do Hospital, em 6/01/2017, foi constatada a morte encefálica do paciente V. M. S., sexo masculino, 15 anos, internado na Unidade de Urgência e Emergência – UEE do Hospital Padre Albino – HPA, desde 5/06/2016. Após o consentimento dos familiares, o hospital iniciou o protocolo para a doação de órgãos e tecidos, sendo a captação realizada no dia 7/01/2017.

A manutenção do doador e a captação dos órgãos mobilizaram médicos e enfermeiros da Fundação Padre Albino e uma equipe de saúde de São José do Rio Preto (Hospital de Base).

A doação incluiu rim e córneas. Os órgãos foram encaminhados para a realização dos transplantes, de acordo com a fila única de espera, regulada pela Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos – CNCDO do Estado de São Paulo.

A Comissão Intra-hospitalar de Transplantes dos hospitais “Emílio Carlos” e “Padre Albino”, mantidos pela Fundação Padre Albino, atua constantemente para detectar possíveis doadores, pessoas com diagnóstico de morte encefálica para a doação de múltiplos órgãos ou com o diagnóstico de morte para a doação de córnea, conforme a resolução do Conselho Federal de Medicina.

Da Redação

Foto – Assessoria de Imprensa/HPA