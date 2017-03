Hospital Unimed São Domingos inaugura estacionamento com atendimento 24 horas

Já está em funcionamento o novo estacionamento do Hospital Unimed São Domingos (Husdom), da Unimed Catanduva. O espaço foi inaugurado na manhã da última quarta-feira, 29, sendo uma opção para quem tem necessidade de ir ao hospital, uma vez que o desenvolvimento da região, inclusive com implantação de um supermercado e outras atividade comerciais gerou dificuldades para quem busca estacionar nas proximidades. O investimento na obra foi todo realizado pela empresa Med Park, responsável pela operação do estacionamento.

Estiveram presentes na inauguração simbólica, o presidente da Unimed Catanduva, Dr. Armindo Mastrocola Junior, o Diretor Financeiro, Dr. Raul Francisco Juliato, o Diretor de Desenvolvimento, Prof. Dr. Durval Ribas Filho, o gerente geral Dr. Júlio Ferraz, o presidente do Husdom, Dr. Sidney Moreno Gil e o gerente hospitalar, Alexandre Durante.

No novo estacionamento estão disponíveis 130 vagas para carros e motos, com vagas exclusivas para deficientes e idosos, numa área de aproximadamente 3,4 mil m². Operado por empresa terceirizada, funcionará 24 horas por dia e conta com sistema de monitoramento. Além disso, os veículos, durante permanência no estacionamento do hospital, estarão assegurados, em caso de sinistros como danos e furtos, por exemplo.

Para o Dr. Armindo Mastrocola Junior, o estacionamento é uma importante conquista da atual administração. “Não somente para a Unimed e hospital, mas para todos que utilizarão o local com total segurança e mais praticidade”, disse.

O sócio proprietário da empresa responsável pelo estacionamento, Marcelo Pardo Dias, apresentou todo o pátio, e destacou o trabalho feito com economia e qualidade, como o uso de indicação de faixa com adesivos, proporcionando maior durabilidade, piso com bloquetes sem necessidade de pintura e com permeabilidade que evita poças d’água em dias de chuva. “O piso tem 7% de permeabilidade, o que evita foco de poças d’água em dia de chuva”, disse.

Ainda no local, foram instalados cinco postes com luz de led, deixando espaço mais iluminado e com economia no consumo de energia. O gasto gerado pelos cinco postes equivale a um poste comum. Foram instaladas câmeras nas laterais de entrada e da saída. “ Mais uma vez conseguimos almejar o melhor para todos. Num investimento como estes todos saem ganhando”, destacou o Diretor de Desenvolvimento, Prof. Dr. Durval Ribas Filho.

O Diretor Financeiro, Dr. Raul Francisco Juliato, salientou que com a terceirização dos serviços é gerado uma economia futura para cooperativa. “Tendo uma empresa comprometida e especialista na área a forma de administrar o novo estacionamento será ainda mais eficaz”, pontuou.

Como funcionará?

No estacionamento voltado ao paciente haverá cobrança compatível ao mercado. O paciente receberá na entrada do estacionamento um ticket que contabilizará seu tempo de permanência no hospital. Ao sair será calculado a quantidade de horas a serem pagas.

Os mesmos benefícios e segurança serão estendidos de forma totalmente gratuita ao estacionamento particular voltado aos médicos cooperados e colaboradores, conforme destacou o presidente do Husdom, Dr. Sidney Moreno Gil. “Estes benefícios, custeados pelo Hospital, serão estendidos aos médicos e colaboradores, com ronda noturna no estacionamento particular”, ressaltou.

Da Redação

Foto – Divulgação/Assessoria de Imprensa