Hospital São Domingos registra nascimento de trigêmeos por fertilização In Vitro

O Unimed Hospital São Domingos registrou durante a última semana o nascimento dos trigêmeos Ana Luiza Pereira, Francisco Vicente Pereira e Joaquim Vicente Pereira. As crianças nasceram saudáveis, pesando 1,865 kg, 1,845kg, 1,830 kg respectivamente. A primeira a nascer foi Ana Luiza às 15h36; Francisco e Joaquim nasceram na sequência, com apenas dois minutos diferença cada um, sendo os primeiros filhos do casal Juliane Fernandes dos Santos Pereira, 33 anos, e Alessandro Donizete Vicente Pereira, 35 anos, da cidade de Pirangi.

A gestação foi concebida por fertilização in vitro (FIV). Juliane contou que após o tratamento de meses para engravidar, e sem sucesso, foi orientada por seu médico a tentar a FIV. “15 dias depois que realizei o procedimento de implantação, tivemos a notícia da gravidez confirmada. Fomos pegos de surpresa quando ouvimos três corações batendo juntos”, detalhou.

A mãe relatou que teve uma gravidez tranquila chegando ao oitavo mês de gestação sem problemas, seguindo também à risca uma alimentação saudável. Juliane agora aguarda a alta hospitalar dos filhos para levá-los para casa. “O mais emocionante foi ouvir o choro de cada um, é uma sensação única”, disse.

Os nomes dos bebes seguiram a devoção religiosa dos pais. “Somos devotos a Santa Ana e São Joaquim, que biblicamente são avós de Jesus, e também escolhemos homenagear São Francisco. Por isso, escolhemos Ana Luiza, Joaquim e Francisco”, revelou a mãe.

Por serem prematuros, após o parto, realizado pelo ginecologista e obstetra, Dr.Ivan Humberto Sanches, cooperado da Unimed Catanduva, os trigêmeos estão em observação na UTI Neonatal do Unimed Hospital São Domingos, recebendo os cuidados necessários para o ganho de peso e desenvolvimento, conforme explicou o pediatra Marcus Barbosa Machado, cooperado da Unimed Catanduva.

O presidente do UHSD, Dr. Sidney Moreno Gil, destacou que os bebes estão recebendo atendimento de alta qualidade, principalmente em função UTI Neonatal, que têm dois leitos pediátricos e outros 13 para recém-nascidos. “Com a reestruturação pela qual passou a UTI Neonatal nos últimos dois anos, estamos completamente reestruturados e somos referência na região”, finalizou.

Da Redação

Foto – Assessoria de Imprensa/Unimed Catanduva