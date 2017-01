Hospitais da FPA promovem encontro entre os farmacêuticos da cidade e região

Os hospitais “Emílio Carlos” e “Padre Albino”, mantidos pela Fundação Padre Albino, realizarão em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Catanduva um encontro com o tema “Atuação Clínica do Farmacêutico”, no dia primeiro de fevereiro, a partir das 18h45, no Anfiteatro Padre Albino, localizado à rua Treze de Maio, 1064, no Centro, em Catanduva SP.

Na programação, a palestra “Atuação clínica como perspectiva para a valorização do profissional farmacêutica” com o Dr. José Vanilton de Almeida, mesa redonda com convidados, homenagem aos profissionais farmacêuticos e um coquetel para celebrar o farmacêutico.

De acordo com o farmacêutico do Hospital Emílio Carlos, Belmiro Morgado Junior, o objetivo do evento é reunir os profissionais e estudantes da cidade e região para debater a importância da farmácia clínica.

As inscrições são gratuitas, porém as vagas são limitadas. Os interessados deverão entrar em contato com a organização do evento por meio do e-mail farmacêuticos.catandunva@gmail.com.

O evento tem o apoio do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, que estará representado no evento por meio do seu presidente, Dr. Pedro Menegasso.

Da Redação

Foto – Assessoria de Imprensa/HPA