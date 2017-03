Guarda Municipal localiza moto abandonada em canavial

A Guarda Civil Municipal (GCM) localizou uma motocicleta abandonada em um canavial em Catanduva, na tarde de sábado, dia 18. A guarda chegou ao local por meio de denúncia anônima. De acordo com o Boletim de Ocorrência, para ter acesso ao ponto indicado, a equipe se deslocou por uma estrada de terra, pelo prolongamento da avenida César Guzzi, no Giuseppe Spina.

O veículo estava sem placas e com as numerações do chassi e do motor raspados. Após varredura nas imediações, foram localizadas várias peças espalhadas. A suspeita é de que o material tenha sido obtido por meio de furto. Todos os itens apreendidos foram encaminhados ao Plantão Policial e serão submetidos à perícia pra tentar levantar a procedência do veículo.

Da Redação

Imagem: Divulgação/GCM