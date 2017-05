Guarda Municipal localiza jovem foragido por tráfico de drogas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Catanduva localizou um jovem, de 29 anos, foragido da Justiça. De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz foi abordado em averiguação a um grupo de indivíduos no barracão da rua 15 de Novembro, que faz fundo com a empresa Matilat.

No momento em que era feita pesquisa via Prodesp sobre sua condição, o suspeito tentou fugir, situação que levantou suspeita. Ele foi alcançado pelos guardas de motos. O jovem teve de ser imobilizado e acabou conduzido ao Plantão Policial.

Na delegacia, a ficha criminal do homem constatou pendência prisional em seu desfavor, por tráfico de entorpecente. Diante dos fatos, ele teve prisão ratificada em cumprimento ao mandado de segurança.

