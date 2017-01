Grupos de Curativos doam renda de simpósio para o HCC

Os Grupos de Curativos dos hospitais Emílio Carlos e Padre Albino, hoje Grupos de Prevenção e Cuidados com a Pele, doaram ao Hospital de Câncer de Catanduva (HCC) o valor total arrecadado – R$ 1.010,00 – com as inscrições para o Simpósio de prevenção e cuidados com a pele realizado dia 26 de outubro último, no Anfiteatro Padre Albino. Os membros dos dois grupos entregaram a doação ao presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, José Carlos Rodrigues Amarante, na manhã deste dia 04 de janeiro.

As coordenadoras dos grupos, que existem há 10 anos, falaram sobre o trabalho desenvolvido nos hospitais, hoje de fundamental importância para o paciente e para a instituição, inclusive os projetos para 2017, sendo o principal a prevenção das pesões por pressão.

Dr. Amarante, agradecendo, disse do grande significado das doações da população para o HCC e acrescentou: “vindo de vocês têm um significado maior, pois vocês estão aqui dentro, vendo o desenvolvimento da obra e acreditando no projeto”.

Os grupos estavam acompanhados pelas suas coordenadoras, Aline Pereira (HEC) e Ana Carolina Eugênio Dias (HPA), e pelo Administrador do Hospital Emílio Carlos, Benedito Carlos Rodrigues.

Da Redação

Foto – Assessoria de Imprensa/FPA