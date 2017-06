Grupo Soroptimista de Catanduva promove Fórum Juvenil e discute tendências da tecnologia na sociedade

Cerca de 25 jovens estudantes entre 15 e 19 anos das escolas estaduais de Catanduva participaram, neste sábado (10), da 11ª Edição do Fórum Juvenil promovido pelo Grupo Soroptimista.

O evento, que ocorre no auditório do Centro Cultural, tem como tema “A influência na era digital da Sociedade: Vantagens e Desvantagens”.

Os alunos vão apresentar discussões, alternativas e tendências da tecnologia na sociedade para uma comissão formada por membros do Grupo Soroptimista de Catanduva.

Eles vão passar critérios de avaliação como a habilidade para perceber e definir problemas; originalidade de idéias e soluções oferecidas; capacidade de persuasão ao expressar idéias e ao bom relacionamento do grupo.

O vencedor participará da etapa estadual do projeto, que será no dia 26 de agosto, em Santos. Ao final do Fórum, os estudantes plantaram árvores em comemoração a Semana do Meio Ambiente.

