Grupo promove passeio ciclístico em prol do Hospital de Câncer de Catanduva

Um grupo de ciclistas de Catanduva decidiu unir a paixão pela bicicleta com a solidariedade para promover um passeio e arrecadar fundos para auxiliar nas futuras instalações do Setor de Radioterapia do Hospital de Câncer de Catanduva (HCC). O evento será no próximo dia 6, com saída prevista para às 8h30, do estacionamento do Garden Catanduva Shopping.

“Trata-se de um hospital que gera despesa continuada e sempre necessitará do apoio da população. É notória a importância do HCC para Catanduva e Região”, salienta o advogado André Monteleone, um dos organizadores do passeio.

Os ciclistas devem percorrer um percurso de quatro quilômetros. Para participar desta ação, é necessário comprar um kit (composto por uma camisa promocional e um squeeze) no valor de R$ 25. “Buscamos doar para o HCC R$ 12,5 mil, ou seja, 100% da arrecadação com a venda dos kits”, detalha.

No ponto de saída, a organização montará uma posto de atendimento médico que fará medição de pressão arterial dos participantes, além de uma aula de zumba para aquecimento. “Estas ações serão promovidas por alunos da Fundação Padre Albino (FPA)”, disse.

Ainda de acordo com Monteleone, o passeio acaba despertando outro objetivos. “Buscamos também a integração da família (pais e filhos) e amigos de forma significativa, estimulando melhorar essas relações através do esporte e da solidariedade (filantropia)”, finaliza.

Os kits são comercializados nas lojas Cesinha Bike Shop, Sempre Bike, Ciclonadal e Corpoatleta (shopping e centro).

Da Redação

Foto – Divulgação/Cartaz do Evento