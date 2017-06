Gripe: Saúde libera vacinação para mais um grupo na segunda-feira, 12

A Secretaria Municipal de Saúde vai liberar a vacinação contra gripe para um novo grupo. Desta vez, entram na lista as crianças até 10 anos e adultos acima de 45 anos, que passam a ser atendidos a partir da próxima segunda-feira, dia 12 de junho.

A campanha de imunização terminou nesta sexta-feira, dia 9, mas a intenção da secretaria é atender à demanda enquanto durar o estoque de doses na cidade.

Até agora, 25.041 pessoas foram vacinadas no município. A meta é imunizar 26.555. Do público alvo, 83% das mulheres em fase pós-parto, 73% dos idosos, 72% trabalhadores da saúde, 53% das crianças e 51% das gestantes tomaram a vacina.

A Secretaria de Saúde considera que a cobertura para os grupos prioritários continua baixa. Para alcançar as pessoas que precisam tomar a vacina, as equipes dos postos de saúde têm feito busca ativa nos bairros.

A relação de pessoas que podem tomar a vacinar inclui idosos, crianças de seis meses a cinco anos, trabalhadores da saúde, professores, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto e portadores de doenças crônicas.

A vacina também está sendo direcionada às Polícias Militar, Civil e Federal, Bombeiros, Defesa Civil, Guarda Municipal, funcionários do Poupatempo, Correios, Ministério Público, Procuradoria Geral, Defensoria Pública, Tribunais de Justiça e fóruns, profissionais que trabalham com pessoas em situação de rua, cuidadores de idosos, funcionários das escolas do ensino básico e superior, funcionários das creches, trabalhadores da limpeza urbana e coletores de resíduos.

POSTOS COM SALA DE VACINAÇÃO:

Centro de Saúde 1 Dr. José Perri (Postão), USF Imperial, USF Flamingo, USF Euclides, USF Santa Rosa, USF Lunardelli, USF Nosso Teto, USF Santo Antônio, USF Gaviolli, USF Pedro Nechar, USF Alpino, USF Bom Pastor, USF Pachá, USF Del Rey, USF Nova Catanduva, USF Solo Sagrado, UBS Vila Soto e UBS Vertoni.

