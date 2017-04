Grêmio vence e rebaixa o Independente para a Série B

Já rebaixado e apenas cumprindo tabela no Campeonato Paulista da Série A-3, o Grêmio Catanduvense derrotou o Independente por 3 a 2 e, de quebra, sacramentou também a queda para a Quarta Divisão da equipe de Limeira. A partida foi disputada na noite desta quarta-feira (5), no Estádio Sílvio Salles, em Catanduva.

Na etapa inicial, o Independente abriu o placar com Dodô. O Bruxo empatou com um gol contra de Dener. No segundo tempo, Caio virou para o Grêmio, mas Gabriel Lima empatou logo em seguida. A vitória catanduvense saiu dos pés de Walker, que deu números finais na partida.

As equipes ocupam agora as duas últimas posições na tabela de classificação. O Grêmio volta a jogar no domingo, quando pega o Noroeste, fora de casa.

Da Redação

Foto – Arquivo/NM