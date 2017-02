Grêmio sofre segunda derrota consecutiva; Deião assume

Atuando no Estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto, o Grêmio Catanduvense perdeu por 2 a 0 para o São José Futebol Clube e amargou sua segunda derrota consecutiva no Campeonato Paulista da Série A-3. O confronto, válido pela segunda rodada, foi disputado na manhã deste domingo (5).

Os dois gols sofridos pelo Bruxo foram nos minutos finais do primeiro tempo e no início da etapa complementar. Amauri, de falta, abriu o placar aos 46 minutos e Michael marcou aos 10 minutos do segundo tempo.

Com este resultado, o time ocupa a vice-lanterna da Série A-3, sem ter somado nenhum ponto e um saldo negativo de três gols. A equipe volta a campo já nesta quarta-feira, dia 8, para enfrentar a Portuguesa Santista. O jogo será às 20 horas, no Estádio Ulrico Mursa, em Santos.

Rodrigo Deião

Sérgio Santos durou apenas duas rodadas no comando da equipe. Na noite deste domingo, a diretoria do Grêmio anunciou em seu Facebook a contratação de Rodrigo Deião como técnico da equipe.

Deião, que trabalhou como atleta e também como treinador no próprio Grêmio, terá a missão de tirar a equipe da incomoda zona do rebaixamento na A-3.

Leia o comunicado da diretoria gremista confirmando a contratacão de Deião:

A diretoria do Grêmio Catanduvense anuncia de forma oficial a contratação do técnico Rodrigo Deião. O treinador já inicia os trabalhos nesta segunda-feira visando a partida diante da Portuguesa Santista.

Confira os resultados da segunda rodada da Série A-3

Atibaia 1 x 1 Desportivo Brasil

Paulista 1 x 2 Nacional

São Carlos 0 x 1 Internacional

Independente 0 x 2 Grêmio Osasco

Marília 2 x 1 Taboão da Serra

Monte Azul 1 x 2 Olímpia

Matonense 1 x 3 Comercial

Catanduvense 0 x 2 São José F.C.

Rio Branco 2 x 2 Portuguesa Santista

Flamengo 1 x 2 Noroeste

Da Redação

Foto – Grêmio Catanduvense