Grêmio poderá atuar até julgamento no TJD da FPF

O Grêmio Catanduvense de Futebol poderá atuar no Campeonato Paulista da Série A-3 até a Federação Paulista de Futebol (FPF) julgar os dois W.O.´s cometidos pela agremiação . A informação foi confirmada ontem pela direção do clube, por meio de suas redes sociais.

Desta forma, os jogadores voltaram ao trabalho nesta terça-feira e já iniciaram a preparação para o confronto contra a Internacional de Limeira, no próximo sábado, a partir das 19 horas, fora de casa.

A previsão da FPF é que o processo possa ser julgado apenas em março. Até lá, a equipe pode atuar normalmente. O próximo jogo com mando do Grêmio Catanduvense é no dia 5 de março, contra o Comercial.

Da Redação

Foto – Divulgação/Assessoria de Imprensa