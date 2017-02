Grêmio perde por 2 a 0 e ocupa lanterna da Série A-3

O Grêmio Catanduvense segue com sua rotina de derrotas no Campeonato Paulista da Série A-3. Nem mesmo a estreia do técnico Rodrigo Deião foi o suficiente para evitar o terceiro revés consecutivo do Bruxo, que na noite desta quarta-feira (8) perdeu por 2 a 0 da Portuguesa Santista.

Os gols ‘Briosa’ foram marcados na parte final da partida. Aos 39 do segundo tempo, Lucas Lino abriu o placar e Fernando marcou aos 47.

O resultado deixou o time na lanterna da A-3, sem nenhum ponto somado e cinco gols negativos de saldo. Agora, o time de Catanduva terá um novo compromisso fora de casa, desta vez contra o Atibaia. O confronto será neste sábado, dia 11, a partir das 16 horas.

