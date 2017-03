Grêmio perde por 2 a 0 e já amarga oito derrotas na Série A-3

O Grêmio Catanduvense segue sua sina de derrotas no Campeonato Paulista da Série A-3. Na tarde desta quarta-feira, a equipe comandada pelo técnico Rodrigo Deião perdeu por 2 a 0 para o Marília e já acumula oito resultados negativos na competição. O duelo foi disputado no Estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto.

Os dois gols dos visitantes foram marcados por Dú Gaia. Ele abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo. O segundo gol foi marcado após cobrança de penalti, aos seis minutos da etapa complementar.

Ainda com a situação do Estádio Municipal Sílvio Salles indefinida, a equipe voltará a campo no próximo domingo, dia 12, para enfrentar fora de casa o Grêmio Osasco. A partida tem início previsto para às 10 horas.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM