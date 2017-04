Grêmio perde para a Matonense por 1 a 0

Já cumprindo tabela na Série A-3, o Grêmio Catanduvense sofreu mais uma derrota na manhã deste domingo (2). Atuando em Matão, o Bruxo foi superado pela Matonense por 1 a 0.

O gol da partida foi marcado por João Lucas, aos 20 minutos do segundo tempo. Já rebaixado para a Quarta Divisão de 2017, o Grêmio está com apenas seis pontos e ocupa a lanterna do torneio. Já o time de Matão entrou no G-8, brigando por uma vaga para a próxima fase.

O próximo compromisso gremista será contra o Independente, na quarta-feira, às 19h30, no Estádio Sílvio Salles.

Da Redação

Foto – Assessoria Grêmio Catanduvense