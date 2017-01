Grêmio Novorizontino vence na estreia da Copa São Paulo

O Grêmio Novorizontino estreou com uma vitória por 2 a 0 em cima do São Raimundo-RR na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com gols de Thiago Alves e Adilson, o Tigre do Vale conquistou os três primeiros pontos na competição. Na próxima rodada, na quinta-feira (05), a equipe enfrenta o Novoperário-MS, às 19 horas, no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi.

O início do jogo foi marcado por ansiedade entre os garotos, mas o Novorizontino buscava espaço e criava boas oportunidades de gol, que foram defendidas pelo goleiro do São Raimundo-RR. De tanto insistir, o Tigre do Vale chegou ao seu gol. Gabriel chegou na linha de fundo e cruzou, Thiago Alves chuta de primeira e a bola foi morrer no canto direito. Não demorou muito para sair o segundo. Em cruzamento de Bruno Santos, Adilson cabeceou e marcou o segundo para o Tigre, colocando números finais no jogo.

O técnico do Grêmio Novorizontino, Willian Sander, analisou a partida. “Em termos de resultado, foi ótimo. Estrear com vitória é sempre bom. Mas nós sabemos que, tecnicamente, podemos render mais. É claro que tem o fator emocional de uma estreia numa competição grande como essa e a gente entende isso. Tenho certeza que nos próximos jogos, conseguiremos mostrar melhor a nossa cara”, afirmou Sander.

Adilson, autor do segundo gol do Novorizontino na partida, falou sobre a estreia. “Uma vitória muito boa no primeiro jogo. Nosso time fez uma boa partida, mas vamos seguir evoluindo”, diz o zagueiro que concluiu comentando seu gol. “O professor sempre nos fala pra subir ao ataque nas bolas paradas e eu, felizmente, pude ajudar a equipe.”

O atacante Thiago Alves, que inaugurou o placar no Jorjão, comentou o lance. “O Gabriel foi pra linha de fundo e eu me posicionei pra receber a bola; o treinador Willian sempre nos fala que as chances que aparecem, temos que aproveitar e eu pude ser feliz na finalização.”

Da Redação

Foto: Wiliam Lima/Grêmio Novorizontino