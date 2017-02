Grêmio Novorizontino estreia com vitória no Paulistão

Foi uma estreia emocionante e o Grêmio Novorizontino começou com o pé direito, vencendo seu primeiro desafio no Campeonato Paulista 2017. Com gols de Roberto, Fernando Gabriel e Nilson, o Tigre do Vale superou o São Bernardo por 3 a 2.

O jogo começou bastante movimentado e com chances dos dois lados de abrir o placar. Mas foi o Novorizontino que saiu na frente. João Lucas fez bom cruzamento rasteiro e Roberto chegou completando para o gol. O São Bernardo não desanimou e empatou com Edno. Ainda no primeiro tempo, o Tigre do Vale voltou a ficar em vantagem. Fernando Gabriel, de falta, fez 2 a 1.

Na segunda etapa, logo no início, Walterson empatou novamente a partida. Mas o Novorizontino foi para cima e buscou a vitória. Em uma cobrança de escanteio de Fernando Gabriel, Nilson fez o gol que deu números finais ao jogo e os três primeiros pontos do Tigre na competição.

Autor de um gol e uma assistência, o meia Fernando Gabriel falou sobre a partida. “Muito bom estrear vencendo. Sabemos que é apenas o início da competição, mas queremos muito conquistar essa vaga na Série D. Estou muito feliz em Novo Horizonte. Espero retribuir o carinho do torcedor e ajudar ainda mais dentro de campo”, falou.

O técnico Júnior Rocha fez uma análise sobre o jogo e afirmou que o trabalho será ainda mais intenso. “Foi um grande jogo para o público, que veio até o Jorjão prestigiar. Nossos jogadores estão de parabéns pela partida que fizeram e todos têm méritos nessa vitória. Uma partida difícil, contra um adversário que nos deu muito trabalho, além de ser a estreia da equipe. Vamos seguir trabalhando intensamente e tenho certeza que vamos evoluir ainda mais”, finalizou.

Na próxima rodada, o Grêmio Novorizontino vai até Ribeirão Preto para enfrentar o Botafogo-SP, no sábado (11), às 19h30, no Estádio Santa Cruz.

Foto: Jonatan Dutra/Grêmio Novorizontino